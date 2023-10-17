كتلة هوائية خريفية على 6 مناطق

أشارت الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية إلى تأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الأيام المقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق تؤدي إلى اعتدالا نسبيا في الأجواء.

وتندفع كتلة هوائية خريفية ذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل تتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالا نهارا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

وتنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتصبح الأجواء باردة نسبيا في المناطق الشمالية بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما وتصبح لطيفة في أنحاء عدة من الوسطى.

طريف تتصدر

من جهته، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي الدكتور عبدالله المسند، إن طريف كمحافظة جاءت في المركز الأول، نهار أمس، في قائمة أبرد مدينة سعودية بـ25 درجة مئوية. وأشار إلى أن ما حققته طريف من صدارة في قائمة أبرد محافظة سعودية جاء بعد أن سيطرت مدن عسير على القائمة طوال فصل الصيف. وأوضح أن معظم المناطق تغادر فيها درجة الحرارة العظمى سقف الأربعينيات عدا المنطقة الشرقية.

أجواء معتدلة

من جانبه، قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الوسم الذي حل الاثنين، هو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته ويوازي في شهرته سهيل اليماني.

وأوضح أن الوسم نجومه أربعة، هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكما، مشيرا إلى أن تسمية الوسم تعود إلى أنه يسم الأرض بالاخضرار، ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة وتصلح للرعي وينبت فيه الكمأة "الفقع".

أعلى درجات حرارة

41

الصمان والأحساء

أقل درجة حرارة

10

السودة

أعلى رطوبة

95 %

جدة والدمام وطريف