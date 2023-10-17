انت الان تتابع تعقيم على مدار الساعة.. "شؤون الحرمين": لا للتعامل مع سجاد الحرم بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 10:31 صباحاً

أكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أن سجاد المسجد الحرام يتم تنظيفه وتعقيمه وتعطيره على مدار الساعة، مقدمة بعض الإرشادات الواجب على الأفراد اتباعها للحفاظ على نظافته. وأشارت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أنه يتم غسل قرابة (1500) سجادة بالمسجد الحرام أسبوعياً. وعن إرشادات المحافظة على نظافة السجاد، نصحت الهيئة بـ"عدم الأكل والشرب على السجاد"، و"عدم استخدام السجاد للافتراش والنوم".

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