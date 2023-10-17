"أمانة الباحة" تنفّذ 2000 جولة رقابية وتغلق 79 منشأة خلال 15 يوماً بأكتوبر

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن المنطقة ومحافظاتها، أسفرت عن إغلاق 79 منشأة مخالفة، وتحرير 343 مخالفة، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ حرص "الأمانة" على متابعة الأسواق والمحال التجارية بما يحقق تقديم منتج ذات جودة عالية للمستهلك، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية مستمرة في تنفيذ جولاتها الميدانية وتكثيفها، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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