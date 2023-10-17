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حادثة مؤلمة.. شخص يقتل زوجته ثم ينتحر بجازان والجهات الأمنية تباشر

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -قبل قليل- جريمة قتل بشعة في مدينة جيزان أدّت إلى مقتل امرأة وانتحار زوجها.

ووفقاً للتفاصيل، فإن شخصاً أقدم على قتل زوجته بمسدس، ثم أقدم على الانتحار، وكان المشهد أمام ناظري طفلهما، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ إجراءاتها النظامية حيال الحادثة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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