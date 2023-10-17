الأحد المقبل.. بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي بمدارس الحدود الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 7 /4/ 1445هـ، في جميع مدارس المنطقة.

وأوضحت أنه سيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب عند الساعة الـ 8 صباحاً، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 8:15 صباحاً، فيما سيبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 8 صباحاً.

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