انت الان تتابع "البيئة" تعلن خطة إستراتيجية لإنشاء منظومة بحثية تعزّز نشر وتبني التقنيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك؛ أن الوزارة تعمل على خطة إستراتيجية لإنشاء منظومة بحثية وابتكارية فعّالة تعزّز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها تطوير أداء قطاعات المنظومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمملكة.

وأوضح الدكتور المالك؛ أن الوزارة وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تتعاونان لإطلاق مبادرة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية والغذائية، كمظلة وطنية ومنتدى يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية والجهات غير الربحية، بهدف مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون وإقامة روابط بين الأعضاء، إضافة إلى عملها كمنصة موحدة لصياغة سياسات تدعم البحث والابتكار في نظام الزراعة والأغذية، داعياً المهتمين والمختصين في هذه المنظومة، إلى الانضمام لهذا التحالف لتوسيع أعماله.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الثورة الصناعية الرابعة بعنوان: "تعزيز الابتكار من خلال التأثير الجماعي من أجل التنمية المستدامة"، موضحاً أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير خارطة طريق، لنشر التقنيات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الملحة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، حيث تركز الوزارة معظم جهودها ومواردها على التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، ودعم تسويق وتوطين التقنيات.

وأكّد أن تعزيز الشراكات التعاونية بين الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص ومؤسسات البحث، أمرٌ ضروري لاستدامة ابتكار التقنيات الزراعية، وذلك من خلال وضع رؤية مشتركة للابتكار، وإنشاء منصات للحوار عبر تنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي العالمي، وتسهيل ودعم نقل التكنولوجيا من مؤسسات البحث إلى القطاع الخاص، وتطوير برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف الأفراد العاملين في ابتكار التقنيات الزراعية، إضافة إلى التعاون ومشاركة البيانات والمعلومات بين أصحاب المصلحة.