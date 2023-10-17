وضع 2000 جندي أمريكي في حالة تأهّب قصوى لانتشار محتمل دعمًا لإسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 1:30 مساءً

أعلنت وزارةُ الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم "الثلاثاء"، أنها وضعت حوالى ألفي جندي أمريكي في حالة تأهب؛ تحسُّبًا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعمًا لإسرائيل في حربها مع حماس. وقالت الوزارة في بيان: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن، اليوم، حوالى ألفي جندي، وسلسلة وحدات، في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار؛ ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعًا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وذكرت أنه لم يُتّخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن.

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