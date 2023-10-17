انت الان تتابع لمرونتها المناخية.. أنظمة الزراعة الذكية تجذب اهتمام المزارعين والمستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 1:35 مساءً

تستحوذ نُظم الزراعة الذكية على اهتمام المستثمرين في القطاع الزراعي؛ مستفيدين من كونها تمتاز بمرونة مناخية، وتوفر أغذية آمنة وصحية خالية من التلوث، كما يسهم هذا التوجه في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعمل على استدامتها. وتشمل مميزات الزراعة الذكية أنها تحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الضارة بالصحة والبيئة، إضافة إلى تغلبها على الآثار السلبية للتغيرات المناخية المؤثرة على الأنظمة الزراعية. وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الأهداف الأساسية للزراعة الذكية تتمثل في زيادة إنتاجية الأنواع النباتية، مع تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي بما يضمن زيادة دخل المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم. وتكمن أهمية الزراعة الذكية المرنة مناخياً في زيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي، وتخفيض معدّل الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي، وتوفير منتجاتٍ غذائية آمنة وصحية وخالية من التلوث. وتنطلق النسخة الأربعون من المعرض الزراعي السعودي في 23 أكتوبر 2023 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بطريق الملك عبدالله. وتضمّن المعرض الذي يهتم به ذوو الاختصاص في القطاع الزراعي في المنطقة؛ عرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة طوال أربعين عامًا مضت.

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