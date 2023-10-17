"سلمان بن وهف" ضمن أفضل "2%" من العلماء عالميًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - أدرجت جامعةُ ستانفورد للعلماء، اسمَ الأستاذ في هندسة الحاسب والاتصالات عميد كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود "أ.د. سلمان علي بن وهف"، في قائمة أفضل "2%" من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم.

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