"تقنية أبها" تُكرم الحاصلين على شهادات التفوّق العلمي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 1:56 مساءً

كرّمت كليةُ التقنية بأبها، اليوم الثلاثاء، المتفوّقين الحاصلين على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للفصل التدريبي الماضي. وقدم عميدُ الكلية الدكتور يحيى آل كاسي، بحضور وكيل الكلية للتدريب المهندس سالم الغامدي؛ التهنئةَ للمتدربين المتفوقين؛ لتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية. وسلم "آل كاسي" الدروعَ والشهادات والمكافآت المالية، منوّهًا إلى اهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام، والكلية بشكل خاص، بالمتدربين المتميزين؛ من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجّعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع. وعبّر عميد الكلية عن فخره واعتزازه بهذا المنجز، متمنّيًا للخريجين المتفوّقين مستقبلًا مزدهرًا في خدمة وطنهم الغالي. من جانبه قال منسّق الخدمات الإرشادية بالكلية عبدالرحمن الأسمري: إن عدد المتدرّبين الحاصلين على جائزة التفوّق العلمي، بلغ ثمانية؛ وهم: علي مفرح فرحان عسيري، وزياد علي حسن الشهراني، ووليد هادي أحمد عسيري، ويزن خالد سعيد آل مفلح، ومحمد خالد عبدالله آل غثير، ونايف محمد أحمد محرزي، وعبدالعزيز علي سعيد القحطاني، ومهند محمد علي العمري. ورفع "الأسمري" شكرَه وتقديره لعميد الكلية والوكيل للتدريب، على الحضور والتكريم، مؤكدًا أن ذلك كان له أثر كبير جدًّا في نفوس أبنائنا المتفوقين.

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