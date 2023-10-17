فيصل بن فرحان يصل إلى مسقط.. ونظيره العُماني كان في استقباله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 1:59 مساءً

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط. وكان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. ويشارك وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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