شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 83 فلسطينياً في غارات بغزة.. والاحتلال يعتقل 55 بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية في مدينة رفح، كما استشهد 23 فلسطينياً، في قصف استهدف مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد 13 آخرين في غارات على وسط القطاع، ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى نحو 2950 شهيدًا .

وفي السياق، تواصل المنظمات الصحية والحقوقية إطلاق مناشداتها، لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع تدفق إمدادات الوقود والأدوية والبضائع للقطاع.

اعتقال فلسطينيين بالضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 55 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين أسرى محررون، لافتًا النظر إلى أن عمليات الاعتقال الواسعة ترافق معها مداهمة عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة، حيث وثقت هيئات حكومية وحقوقية ارتكاب قوات الاحتلال 374 مجزرة بحق عائلات فلسطينية، نتج عنها استشهاد نحو 1950 فلسطينيًا، وإصابة المئات بجروح.