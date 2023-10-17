شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يحذر أصحاب مشاريع الدواجن من موسم إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، من الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في دول العالم خلال الفترة القادمة، مع دخول موسم انتشار المرض من بداية شهر أكتوبر إلى شهر مارس 2024.

ضرورة التأهب لانتشار المرض

وشدد "وقاء" على أصحاب مشاريع الدواجن بالمتابعة ودعتهم للتأهب والوقاية من تسرب المرض إلى مشاريعهم، مشددًا على ذوي الاختصاص بإجراءات الأمن الحيوي، وفي حال رصد ارتفاع في نسب معدلات النافق اليومي أو رصد أعراض إكلينيكية للمرض، التواصل مع الغرفة المركزية لمركز "وقاء".

وأوضح أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) أصدرت تقريرًا يشير إلى دخول موسم انتشار المرض من بداية شهر أكتوبر إلى شهر مارس 2024، مع انتشار المرض الذي يشكل خطورة على الطيور بشكل عام.

وأضاف أنه يتابع الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في دول العالم، ويكثف جهوده الرقابية والوقائية على مشاريع الدواجن في المملكة، لمنع انتشار المرض.