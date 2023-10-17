شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 380% في السعة المقعدية للرحلات المجدولة بين تركيا والمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ضمن زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية مع أ.د. علي أرباش - رئيس الشؤون الدينية التركي، رافق الوزير في هذا اللقاء وفد رفيع المستوى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص يمثلون منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بهدف إطلاع الجانب التركي على المبادرات النوعية والتسهيلات والإجراءات لتسهيل وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وإلنقلة النوعية في خدمات ضيوف الرحمن.

وأعلن د. الربيعة عن انضمام تركيا إلى الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية للمملكة واستخراجها خلال دقائق، والتي تتيح لحاملها القدوم إلى المملكة وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، مع إمكانية زيارة مدن المملكة الأخرى، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال العام.

كما تم الإعلان عن زيادة السعة المقعدية للرحلات المجدولة بنسبة تقدّر بـ 380%، إلى جانب بدء الرحلات المباشرة من العاصمة التركية أنقرة إلى المدينة المنورة، ومن مطار مدينة غازي عنتاب إلى المدينة المنورة بدءا من هذا الأسبوع.

100 رحلة موسمية إضافية

إضافة إلى ذلك تم الإعلان عن إضافة الخطوط الجوية السعودية لـ 100 رحلة موسمية إضافية خلال موسم العمرة إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة. وستطلق طيران ناس خطًا مباشرًا من أنقرة إلى جدة وإلى المدينة المنورة بواقع 6 رحلات أسبوعيًا.

وذكر الوزير في كلمته أمام وسائل الاعلام التركية أن أعداد المعتمرين الأتراك، وصل إلى أكثر من 406 ألف معتمر تركي عام 1444هـ ، ووصل عدد المعتمرين الأتراك إلى أكثر من 50 ألف معتمر خلال هذا العام الهجري 1445هـ بزيادة تقدّر بـ 60% عن العام الماضي في نفس الفترة.

وفي ختام اللقاء شكر د. الربيعة والوفد المرافق له معالي رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية وزملائه الكرام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. مجددًا الترحيب والدعوة للأشقاء في تركيا لزيارة بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وباقي المناطق التاريخية والوجهات الإثرائية..