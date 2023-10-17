شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي أمير موناكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الحاضرون في اللقاء

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة.

فيما حضر من جانب موناكو كبير الإداريين العقيد برونو فيليبونات، والرئيس والمؤسس لمنظمة السلام والرياضة جويل يوزو وقنصل موناكو في لبنان بشارة الخوري.