شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يدافع عن الشناوي عقب مواجهة الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نادر السيد حارس الزمالك والأهلي السابق علي التعليق عن أداء الحارس الدولي المصري محمد الشناوي، عقب تلقيه هدفا قاتلا في الدقائق الأخير من مواجهة مصر والجزائر الودية الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

حيث أكد نادر السيد أن الشناوي ظهر بمستوي جيد للغاية في المباراة ولا يتحمل مسئولية الهدف الذي سجل في مرماه، علي الرغم من أنه كان يمكن له التصرف بشكل أفضل.

وتابع:" رأسية سليماني كانت قوية، بخلاف أنها كانت من مسافة قريبة بجوار المرمي، الأمر الذي جعل الكرة تسكن الشباك بهذه الطريقة.

وأتم:" في النهاية حارس المرمي لا يمكن تحميله عبء هدف بأكمله، مشيدا بالروح العالية التي أظهرها منتخب الفراعنة علي الرغم من النقص العددي.

مستوي مطمئن من منتخب مصر

هذا واطمئن عددا كبيرا من مشجعي المنتخب المصري علي فرص المنتخب في التأهل لكأس العالم القادم، بعد مواجهة الجزائر الودية الأخيرة قبل إنطلاق تصفيات المونديال.