شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمر كمال ما بين الأهلي والزمالك في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة من مسئولي مودرن فيوتشر لبحث إمكانية تجديد نجم الفريق عمر كمال عقده مع الفريق.

وأضافت التقارير أن اللاعب ما زال يرفض تجديد تعاقده حتي اللحظة الراهنة، خاصة أن عقده سينتهي مع فيوتشر في يونيو 2024 القادم.

حيث يمتلك اللاعب عددا من العروض القوية، يأتي علي رأسها عرضي من نادي الأهلي والزمالك، حيث لا يمانع اللاعب الإنتقال إلى أيا منهما شرط ضمان حصوله علي فرصه للعب بصورة أساسية.

وحتي هذه اللحظة يعد النادي الأكثر جدية في التعاقد مع اللاعب، لا سيما أن إختيار اللاعب جاء بناءا علي رغبة صريحة من المدرب السويسري مارسيل كولر، مما جعل مسئولي الأهلي يكثفون المفاوضات مع وكيل اللاعب.

وعد مثير من مسئولي مودرن فيوتشر

هذا وقد أكدت بعض التقارير ن مسئولي مودرن فيوتشر قد وعدوا اللاعب ببيعه إلى الأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة حال تجديد تعاقده مع الفريق، حتي يقوم الفريق بالإستفادة المادية من رحيله.