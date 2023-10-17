شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأخدود.. فتح قضايا بين الهلال والنصر والشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي فيصل الرعوجي، عن نقطتين في غاية الأهمية، بشأن احتجاج نادي الأخدود ضد عدم قانونية مشاركة المدافع علي البليهي مع الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة التاسعة من دوري روشن.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج الأخدود بشأن مشاركة علي البليهي مع الهلال، في المباراة التي انتهت بفوز الأزرق العاصمي بثلاثية نظيفة.

تصريحات فيصل الرعوجي عن قضية البليهي

وأكد فيصل الرعوجي في تصريحات عبر تلفزيونية: "ظهر على الشاشة أن الحكم منح بالفعل المدافع علي البليهي بطاقة صفراء في مباراة الأخدود".

وتابع فيصل الرعوجي :"ولكنه لم يدون في تقريره هذا الإنذار، فهنا الأزمة ليست من الرابطة أو الموقع بل من الحكم التركي خليل ملير، على الجميع احترام موقفهم، شن الحملات والدخول بالنوايا مرفوض تماما".

وأختتم الإعلامي الرياضي فيصل الرعوجي: "لدينا مشكلة بالتأويلات، يتوقع البعض أن أي إنسان ما دام يجلس على كرسي إدارة نادي غبر جماهيري ضمن الأربعة الكبار فأنه لا بد أن يخدم واحدا منهم".