شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من الصرامي ضد النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رغم البداية القوية والمميزة لنادي النصر، في الموسم الحالي، والتي دفعت الكثير من وسائل الإعلام والجماهير، تشير إلى حسم العالمي منافسته على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أن الإعلامي سعود الصرامي، كان له رأي آخر.

واشعل الناقد الرياضي سعود الصرامي، مواقع السوشيال ميديا بتصريحاته، في مفاجأة غريبة، لجماهير نادي النصر، بعد تأكيده على صعوبة تحقيق العالمي للقب الدوري خلال منافسات الموسم الحالي.

الصرامي ينهي حلم جماهير النصر

وقال الصرامي خلال تصريحاته ببرنامج " الديوانية"، إن النصر لن ينجح في التتويج ببطولة دوري روشن، بسبب انشغاله بعدة بطولات، لقب الدوري السعودي، سيكون بين الهلال والأهلي، مستبعدا تتويج الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي ايضًا".

وتابع الصرامي:" الأهلي الصاعد حديثا دوري روشن للمحترفين، يعد مرشح بقوة للتتويج باللقب، النصر يلعب بأداء جيد بشكل كبير، وخاصة في الناحية الهجومية، ولكنه يفتقر إلى القوة الدفاعية، مشيرً إلي أن الجميع يتساءلون ما إذا كان هذا الأداء بسبب التنظيم أم اللاعبين أنفسهم.

أختتم الناقد الرياضي:" على كاسترو المدير الفني لنادي النصر، منح مزيد من الوقت في المباريات، للإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق، كاشفا عن عيب فني كبير في النصر، وهو الأهداف التي يتلقاها في كل مباراة، وهو ما يعود لأزمة في الخط الدفاعي وسوء تمركز.

جدير بالذكر أن النصر يحتل في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.