شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - سيميوني يقترب من الدوري السعودي - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة حول دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد يدرس الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في عام 2025.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن سيميوني يقيم خياراته للرحيل نهائيا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بعد مسيرة حافلة مع الأتلتي بدأت في 2011.

وأضافت الصحيفة الإسبانية موضحة: "ينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد في 2024 لكن هناك مفاوضات من الجانبين لتمديد العقد لمدة عام".

وأختتمت الصحيفة تقريرها: "هناك اتصالات بين وكلاء سيميوني والجانب السعودي بشأن انتقال محتمل في 2025.. المدرب الأرجنتيني يتطلع لنهاية حقبته مع الأتلتي".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢١ من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.