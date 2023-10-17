شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يعلن تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة مالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب مالي الأول لكرة القدم، في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو بالبرتغال.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة منتخب مالي

وأعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الكروي، تشكيل الأخضر الرسمي، لمواجهة مالي الودية، ضمن البرنامج الإعدادي للصقور الخضراء لمنافسات كأس آسيا 2023

وجاء تشكيل المنتخب السعودي أمام مالي، علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي لاجامي، علي البليهي، وسلطان الغنام.



في خط الوسط: سلمان الفرج، الخيبري، محمد كنو.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري.



ويقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكر خارجي بدولة البرتغال ضمن المرحلة الثالثة من تحضيرات الأخضر لكأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل.