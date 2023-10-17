انت الان تتابع بعد غدٍ الخميس.. مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعقد مؤتمراً صحفياً افتراضياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 2:25 مساءً

تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بعد غد الخميس, مؤتمراً صحفياً افتراضياً، يسلط خلاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة ريتشارد أتياس، الضوء على أبرز النقاط والمتحدثين والتفاصيل حول النسخة السابعة المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض. وستشهد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، تجمعاً استثنائياً لقادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات، وسيتناول المؤتمر المنعقد تحت عنوان "البوصلة الجديدة" التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار. وقال أتياس: اتخذ مؤتمر النسخة السابعة للمبادرة، "البوصلة"، بصفتها رمزاً، وهي مطلب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي وتعمل على التوجيه والإرشاد، ومن الضروري أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معاً لإعادة تصميم بوصلة جديدة كونها أداة للملاحة والإلهام". يذكر أن عدد حضور النسخة السابعة للمبادرة بلغ أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، وسيناقش القادة القادمون من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في هذه الأثناء.

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