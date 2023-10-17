انت الان تتابع اكتمال مجموعة الأخضر من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.. تعرف على مجموعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 2:44 مساءً

اكتملت مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عقب فوز المنتخب الباكستاني على نظيره الكمبودي. كما حصل منتخب باكستان على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، بعد فوزه على ضيفه كمبوديا 1-0 اليوم الثلاثاء، على ملعب جناح في إسلام أباد، ضمن إياب الدور الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية. وبتلك النتيجة، تأهل منتخب باكستان لينافس في الدور الثاني ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من السعودية والأردن وطاجيكستان. مباريات الأخضر وسيخوض المنتخب السعودي مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بمواجهة باكستان، 16 من شهر نوفمبر المقبل، قبل أن يلاقي الأردن في21 نوفمبر المقبل، خارج أرضه، ثم يستضيف طاجكستان يوم 21 مارس 2024، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين يوم 26 مارس في طاجكستان، وفي 6 يونيو من العام المقبل يواجه باكستان في أرضها، ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات، حينما يستضيف منتخب الأردن يوم 11 يونيو. مباريات الأخضر

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