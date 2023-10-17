شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات بـ4 دول.. مركز الملك سلمان يدشن محطة توليد الأكسجين في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإغاثية في 4 دول، ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان.

ودشن المركز محطة توليد الأكسجين بمستشفى عزل تريم في محافظة حضرموت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 100 أسطوانة أكسجين في اليوم.

محطة توليد الأكسجين

ثمّن وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان، الدور الإنساني الكبير التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي لبلاده، مؤكدًا أهمية المساعدات التي ستسهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناة المحتاجين في البلاد.

وأوضح مشرف وحدة التنسيق بمركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت عبد العزيز باوزير أن تسليم وتشغيل محطة توليد الأكسجين بمستشفى تريم في محافظة حضرموت يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة لتخفيف معاناة المرضى المترددين على المرافق الصحية الرئيسية، مؤكدا أن المركز مستمر في تقديم خدماته في كافة المجالات الإنسانية.

لبنان وباكستان وأفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول 875 كرتون تمر في مدينة طرابلس بجمهورية لبنان، استفاد منها 4.125 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينين والأسر اللبنانية الأشد احتياجا، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023.

كما وزع المركز، أمس 23 طنًا و250 كيلوغراما من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية إنجيل بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2,250 فردا.

ووزع المركز أمس 730 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 5.110 أفراد، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024.