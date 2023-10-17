شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام تركيا للدول المؤهلة للحصول على تأشيرات الزيارة الإلكترونية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الثلاثاء، معالي رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش؛ وذلك في إطار زيارة الدكتور الربيعة الرسمية إلى الجمهورية التركية؛ يرافقه عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص؛ يمثّلون منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وكانت الزيارة بهدف إطلاع الجانب التركي على المبادرات النوعية والتسهيلات والإجراءات لتسهيل وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وإلنقلة النوعية في خدمات ضيوف الرحمن.

تركيا ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة المملكة إلكترونيًا

وأعلن معالي وزير الحج والعمرة خلال اللقاء عن انضمام تركيا إلى الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية للمملكة واستخراجها خلال دقائق، التي تتيح لحاملها القدوم إلى المملكة وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، مع إمكانية زيارة مدن المملكة الأخرى، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال العام.

كما تم الإعلان عن زيادة السعة المقعدية للرحلات المجدولة بنسبة تقدّر بـ 380%، إلى جانب بدء الرحلات المباشرة من العاصمة التركية أنقرة إلى المدينة المنورة، ومن مطار مدينة غازي عنتاب إلى المدينة المنورة، بدءًا من هذا الأسبوع، والإعلان عن إضافة الخطوط الجوية السعودية لـ100 رحلة موسمية إضافية خلال موسم العمرة إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة.

وستطلق طيران ناس خطًا مباشرًا من أنقرة إلى جدة وإلى المدينة المنورة بواقع 6 رحلات أسبوعيًا.