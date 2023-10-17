شكرا لقرائتكم خبر عن "وطن 93".. الأمن العام يشارك 5 قطاعات في التمرين التعبوي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك الأمن العام في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93"، بقوة أمنية متخصصة والقدرات الفنية، وتعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي، بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

ويهدف "تمرين وطن 93" إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.

تمرين وطن 93

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.