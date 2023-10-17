شكرا لقرائتكم خبر عن تعمدا التصادم وهربا.. تفاصيل ضبط قائدي مركبتين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة الرياض، على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم ببعضهما إثر خلاف بينهما وإلحاق الضرر بمركبة أخرى والهروب من الموقع.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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جهود شرطة الرياض

في 12 أكتوبر الجاري، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم، فقد باشرت الجهات الأمنية الواقعة بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.