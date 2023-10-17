شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي: تلقينا دعم قوي لاستضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتأكيد أنه تلقى دعم قوي لاستضافة المملكة بطولة كأس العالم 2034.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، نيتها لاستضافة نسخة كأس العالم 2034، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث إبراهيم القاسم في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: ملف السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، يحظىبدعم أكثر من 100 اتحاد حول العالم، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يبدي اهتمامًا كبيرًا بكرة القدم.

وتابع: لا يزال أمامنا 11 عامًا من اليوم حتى كأس العالم 2034، وهي رحلة طويلة، إذا عدنا بالذاكرة إلى عام 2016 لم نكن نتخيل أبدًا ماوصلنا إليه اليوم، عند انطلاق رؤية 2030، ويمكنكم اليوم بعد مرور 7 أعوام ملاحظة التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة.

وأضاف: تخيلوا ما يمكن تحقيقه من إنجازات خلال 11 عامًا، نحن نلتزم في استخدام أحدث التقنيات والابتكارات من حول العالم وهيليست مهمة ننجزها بشكل منفرد بل هو عمل جماعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنعمل لمواصلة مسيرة التقدم والانجاز السعودي،وسنمضي قدمًا لتنظيم نسخة 2034 من بطولة كأس العالم.

وأردف: تتمثل رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تعزيز المكانة العالمية التي تحظى بها هذه الرياضة، وبصفتنا أحد الاتحادات الأعضاء نلتزم بالعمل على تحقيق هذه الرؤية، ونهدف لتطوير اللعبة ويمتد هذا للعالم كله.

وواصل: أود أن أوجه دعوة إلى الجميع لزيارة السعودية والاطلاع بأنفسهم على شغف الشعب السعودي وعشقه لكرة القدم، ورؤية شباب السعودية وأجيال المستقبل، والفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 يٌعد الأهم في تاريخ الكرة السعودية.

واستكمل: لكن الفوز بـ استضافة كأس العالم يجسد أهم مباراة نستعد لخوضها ودون أدنى شك سنبذل قصارى جهودنا للفوز بحق الاستضافة ونيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم على أرض السعودية.

وأشار: جميعهم يؤمنون بنجاح ملف ترشيح السعودية وجميعهم أيضًا كانوا شاهدين على النمو الكبير لرياضة كرة القدم في السعودية،وكيف يمكن أن تكون قوة إيجابية مؤثرة في مشهد كرة القدم العالمي، على سبيل المثال قبل عامين فقط لم يكن لدينا دوري كرة قدم للفتياتفي المدارس وارتفع عدد المشاركات في هذا الدوري إلى أكثر من 70 ألف فتاة خلال العام الجاري، وهذا مجرد مثال على نمو وتطور كرة القدم في السعودية، لهذا السبب نعتقد أن جميع هذه الاتحادات الأعضاء من الدول الصديقة حول العالم تؤمن بملف الترشح السعودي.

وأكد: لدينا بالفعل أسس متينة تمكننا من المضي نحو الاستضافة 2034، كما نشعر بالفخر حيال استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في السعودية.

واختتم: نتطلع ببالغ السرور إلى استضافة كأس آسيا 2027، وتعد استضافه هذه البطولات عوامل مهمة تدعم طموحاتنا لاستضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى على الأراضي السعودية.