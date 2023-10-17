شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يقترب من الدوري السعودي. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، من التدريب في بطولة دوري روشن السعودي.

وكان مورينيو في وقت سابق أعلن رفضه الانتقال للدوري السعودي، وذلك من أجل الاستمرار لتدريب روما للعام الثالث.

وكانت جماهير نادي الهلال ترغب في تولي مورينيو تدريب الفريق، والتعاقد معه لخلافة خورخي خيسوس عقب نتائجه السيئة مع الفريق.

وأشار الإعلامي الرياضي "تركي الغامدي"، أن جوزيه مورينيو سوف يكون مدربًا لأحد الأندية السعودية.

ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": قمنا بالبحث والتحري ونستطيع التأكيد أن المفاوضات جارية مع جوزيه مورينهو ليكون مدربًا لأحد الأندية السعودية الموسم القادم، المفاوضات تتقدم بسرعة وإن لم يحدث شيء مفاجئ أو يتقدم فريق أوروبي مهملضمه فسنرى السبيشال وان في دوري روشن، الراتب قرابة 200M﷼ سنويًا (50M€/y).

وأضاف: كما هو معروف السعودية قدمت عرضًا الصيف الماضي لضم مورينهو لكنه رفض لأنه يريد الوفاء بكلمته وإكمال عقده بالكامل معروما، لذا الآن عادت المفاوضات من جديد وسط إهتمام كبير من اللجنة باستقطاب المو حيث يُنظر له كأحد أفضل المدربين بالعالم ويملك قاعدة جماهيرية ضخمة سوف تطور الدوري.

وتابع: حتى اللحظة لم يتم تحديد فريق معين باسمه في العرض، وفريقين من الصندوق بحثا مدى إمكانية الحصول على مورينهو ليتخذاقرار بشأن المدربين لديهما، حيث كل فريق منهما سينتهي عقد مدربه قريبًا لكن الخيار سيكون لدى السبيشال وان، وذلك بحال سارت الأمور بشكل جيد خلال الفترة القادمة.