شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ذكية من الأهلي للتعاقد مع تريزيجيه في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أن الأهلي قام بوضع تريزيجيه ضمن أولوياته من أجل العودة إلى الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وأضافت التقارير أن تريزيجيه منح الأهلي الضوء من أجل العودة خلال الفترة القادمة،حيث سينتظر الفريق الأحمر إنتهاء عقد اللاعب مع طرابزون التركي من أجل التعاقد معه في صفقة مجانية.

خاصة أن عقد تريزيجيه سينتهي مع طرابزون في صيف 2025، أي قبل بدأ منافسات مونديال الأندية في نسخته الجديدة والتي تضم 32 فريقا من أفضل أندية العالم.

تريزيجيه يري أن هذه العودة ستكون جيدة في الفترة القادمة بصورة كبيرة، لا سيما أنه سيتمكن من المنافسة في صعيد أقوي من الدوري التركي.

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هذا ويرغب الأهلي في إتمام التعاقد مع العديد من الصفقات القوية خلال الفترة القادمة قبل مونديال الأندية بنسخته الجديدة، علي غرار صفقة إنتقال إمام عاشور للأهلي هذا الصيف.