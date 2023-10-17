انت الان تتابع تسجيل 195 مخالفة بيئية خلال شهرَيْ أغسطس وسبتمبر في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 4:29 مساءً

كشف المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن دورياته سجلت 195 مخالفة بيئية بأراضي الغطاء النباتي، خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 30 سبتمبر 2023 في مختلف مناطق المملكة. وتفصيلًا: أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن المخالفات البيئية التي سجّلتها دوريات المركز شملت: دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، ونقل الفحم والحطب المحللين وبيعهما، والرعي في المناطق المحمية، والتخييم في غير الأماكن المصرّح بها، وإشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها، ورمي النفايات في غير أماكنها. وأكّد المركز أن تسجيل المخالفات تم وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

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