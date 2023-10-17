الرئيس الروسي يصل إلى الصين لبحث الشراكة بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 4:52 مساءً

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، اليوم "الثلاثاء"، في زيارة تهدف إلى التأكيد على رؤية مشتركة لنظام عالمي جديد لا تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وذكرت وسائل إعلام روسية أن "بوتين" سيحضر حفل الاستقبال الرسمي لمنتدى "الحزام والطريق" كضيف شرف، وسيلتقي قادة فيتنام وتايلاندا ومنغوليا ولاوس؛ وفقًا لـ"سي إن إن". وأضافت: أن زيارة "بوتين" تهدف إلى استعراض ثقة وشراكة بلا حدود بين الصين وروسيا. من جهته بيّن الكرملين أن الرئيس الروسي قد يستعرض مع نظيره الصيني "شي جين بينج" تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات حرب إسرائيل على القطاع، خاصة بعدما انتقدت الدولتان موقف تل أبيب، ودعتا إلى وقف إطلاق النار. ويجتمع "بوتين" مع نظيره الصيني هذا الأسبوع، بينما يتوقّع أن يبحث الجانبان تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقّع أن يحضر رؤساء دول ووفود من أكثر من 140 دولة، الحدث الدبلوماسي الصيني التاريخي الذي يستمرّ يومين، ويتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء حملة "شي جين بينج"، لتمويل البنية التحتية العالمية.

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