تخريج دفعة 2023م من معهد الصناعات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد الصناعات الغذائية عن إقامة حفل تخريج دفعة من طلابها المجتازين لمرحلة الدبلوم من المعهد الذين تم تأهيلهم لمدة عامينمتواصلين تقنياً وفنياً في صناعة الغذاء، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعودمحافظ محافظة الخرج، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة المراعي ورئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ عبدالله ناصر البدر.

مكان وموقع الحفل:

حيث يقام الحفل غداً الأربعاء الموافق 18 أكتوبر في محافظة الخرج، وبحضور نخبة من المسؤولين الذين تربطهم علاقة بالمنظومة الصناعية.

تأسيس المعهد:

يذكر أن معهد الصناعات الغذائية قد تأسس في عام 2011م كأحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، وبشراكة نوعية بينالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد المعهد أحد البرامج المسؤوليةالاجتماعية من شركة المراعي

تلبية المعهد لمتطلبات سوق العمل:

يؤهل معهد الصناعات الغذائية كفاءات سعودية يتم تدريبهم وتأهيلهم لصناعة الغذاء ويخرّج المئات منهم سنوياً، ويعد المعهد الخيار الأولللقطاع الخاص في سهولة استقطاب كوادر وطنية شابة مؤهلة تأهيلاً كاملاً في صناعة الأغذية.

إسهامات المعهد:

كما أن المعهد الآن قد مضى إثنا عشر عاماً من تدريب شباب الوطن؛ مساهمين في تنمية المحتوى المحلي والصناعة السعودية بالإضافة إلىالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة حيث يتم صناعة الغذاء بصناعة سعودية وبأيدٍ سعودية.