شكرا لقرائتكم خبر عن "حافلات مكة".. مشروع متكامل يخدم المقيم والمعتمر ويحافظ على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة عن خدمة 100 مليون مستفيد في مشروع حافلات مكة خلال فترة التشغيل التجريبيّة، لتصبح ضمن أعلى وسائل النقل استخدامًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بكونها حديثة وصديقة للبيئة، ومضادة للانبعاثات الكربونية.

مميزات المشروع

وحسب المتحدث الرسمي بالهيئة الملكية لمشروع مكة المكرمة، يحمل المشروع عدم مميزات أهمها:





مشروع حافلات مكة مكون من 400 حافلة تغطي معظم المواقع الحيوية.



انطلق المشروع عبر مسار 7A الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.







تم إطلاق الحافلات عبر 12 مسار آخرين موزعين على كل أنحاء مكة تقريبًا. تغطي مساحة 280 كيلومتر.



توجد 4 محطات رئيسية حول المنطقة المركزية، تخدم المعتمرين والحجاج وسكان مكة المكرمة، للانتقال من وإلى المسجد الحرام.



الحافلات مجهزة بكل وسائل الراحة وكل إجراءات السلامة. وتم تصميمها بأنظمة هيدروليكية تساعد ذوي الاحتياج الخاصة لركوب الحافلة والخروج منها بسلاسة.



جميع الحافلات بها أنظمة تتبع، لتتبع سرعة المركبة، وانطلاقها من محطة لأخرى.



توجد لوحات إلكترونية تظهر للركاب مسار الحافلة ونقاط التوقف، بالإضافة إلى الوقت المستغرق من محطة لأخرى.



أبرز الإحصائيات

منذ إطلاق المشروع وحتى الآن: