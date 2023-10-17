شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تعدي عليك".. تفاصيل فعالية "سدايا" للتوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء فعالية التوعية بالأمن السيبراني، التي تنظّمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لمدة 3 أيام تحت شعار "#لا_تعدي_عليك"؛ لرفع مستوى وعي منسوبيها بالتهديدات السيبرانية وطرق تجنبُها؛ في مقر مركز الفعاليات بالهيئة تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة المعرفية تمثلت بإقامة جلسات توعوية، وألعاب تفاعلية، وتقديم سيناريوهات عبر محاكاة لعمليات الاختراق واستغلال الثغرات والهندسة الاجتماعية التي من شأنها تعزز قدراتهم على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات وإدراك الأثر من الهجمات السيبرانية الحقيقية، بالإضافة إلى إقامة مسابقة الأسئلة الجماعية، و(CyberQUEST).

الأمن السيبراني

تهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بكيفية تطبيق الأفراد لمسؤولياتهم تجاه الأمن السيبراني في أدوارهم اليومية، وللإسهام في سد الفجوة بين المعرفة والتطبيق وترسيخ مبدأ "الأمن السيبراني مسؤولية الجميع".

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار اهتمام سدايا بأهمية التوعية بمجال الأمن السيبراني وحماية منسوبيها وأنظمتها الرقمية من الهجمات السيبرانية.