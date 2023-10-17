شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للهلال والنصر في مباراة السعودية ومالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والهلال، للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب مالي الأول الكروي، في مباراة ودية تقام الآن.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره منتخب مالي الأول لكرة القدم، بتقدم المنتخب الأفريقي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة ودية استعدادية بين الفريقين.

سلمان الفرج يصدم مانشيني

وتعرض قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للإصابة في الدقيقة 38، خرج على إثرها من المباراة، وحل ناصر الدوسري كبديل له.

وفي الدقيقة 44 تعرض علي لاجامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لإصابة قوية، لم يستطع بعدها إكمال المواجهة، ولم يجري مانشيني تغيير لإدخال البديل حتى انتهت أحداث الشوط الأول.

وتقابل المنتخب السعودي والمالي في 3 مباريات ودية طوال مسيرتهم، حقق الأخضر الفوز في مباراة، وتعادل في أخرى وخسر في لقاء أيضًا.