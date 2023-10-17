شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل يفاجئ نيمار بهذا التصريح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم علي الدفاع، عن نيمار جونيور دا سيلفا، قائد السامبا بعد الانتقادات التي وجهت للاعب عقب التعادل مع فنزويلا (1-1) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

دينيز: لا يمكن لأي مدرب أن يتخلي عن نيمار

وقال فرناندو دينيز في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب ما يملكه من جوع ورغبة للكرة".

وتابع دينيز: "أمام فنزويلا كان حاسما، وتمكن من صناعة الهدف، أنه بالفعل واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية والعالمية".

وواصل مدرب المنتخب البرازيلي: "أرقام نيمار تتحدث هنا فهو في صدارة جميع الأرقام التي تخص أي لاعب هحومي، إذ يتصدر هدافي المنتخب وهو الأكثر صناعة للأهداف ولاعب مراوغ ومهاري.. إذا كنتم تنظرون للأرقام فهو يملك الأرقام والمستوى".

نيمار يتخطي بيليه مع المنتخب البرازيلي

وأصبح نيمار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل الشهر الماضي بعدما سجل 79 هدفا دوليا متجاوز الأسطورة الراحل بيليه (77 هدفا).

ويعد صاحب الـ31 عاما، أكثر لاعب صناعة للأهداف لمنتخب بلاده برصيد 59 تمريرة حاسمة.