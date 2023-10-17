شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من الشناوي علي مواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الحارس الدولي محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، علي مواجهة فريقه القادمة أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من منافسة الدوري الأفريقي.

الشناوي قال:" بطولة الدوري الأفريقي هي بطولة جديدة لنا، وهدف الأهلي واضح هو المنافسة علي جميع البطولات التي سيشارك بها ".

وتابع:" الأهلي سيواجه خصم قوي يوم الجمعة القادمة، نعلم سيمبا لأننا سبق لنا مواجهتهم في دوري الأبطال بدور المجموعات من قبل ".

وأتم:" سنواصل الإستعداد بعد الإنضمام إلى تدريبات الأهلي مباشرة، متحمسين للخطوة القادمة، ونريد أن يسير الفريق بخطي ثابتة نحو تحقيق الألقاب كعادته ".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

هذا ومن المقرر أن يستضيف سيمبا نظيره الأهلي يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري السوبر الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.