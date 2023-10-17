شكرا لقرائتكم خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة من الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت شركة الكهرباء طريقة طلب إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة، مشيرة إلى أنه يكون ذلك من خلال الموقع أو التطبيق.

ولفتت عبر منصة إكس، مساء الثلاثاء، إلى خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة من التطبيق وهي كما يلي: من الصفحة الرئيسية- خدماتي- الفاتورة الثابتة- إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة، علمًا بأنه لا يوجد رسوم على الاشتراك أو إلغاء الفاتورة الثابتة.

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الفاتورة الثابتة

الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهرًا الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وأبانت السعودية للكهرباء، أن الفاتورة الثابتة مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني هنا، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.