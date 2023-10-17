شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاثية المنتخب السعودي يخسر امام مالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خسارة أمام نظيره المنتخب المالي الأول لكرة القدم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب بورتيماو بالبرتغال، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023).

أهداف مباراة السعودية ومالي

وأحرز موسى دومبيا الهدف الأول لصالح مالي في الدقيقة 14، بتسديد الكرة داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بالدفاع السعودي، وتسكن الشباك على يمين الحارس محمد العويس.

وجاء الهدف الثاني لمالي في الدقيقة 42، عن طريق هاماري تراوري، بعد الانطلاق نحو مرمى العويس، ليفشل المدافع علي البليهي في مجاراة اللاعب الذي سدد كرة يمينة، في الشباك.

ورد سالم الدوسري بهدف رائع لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 58، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بالدفاع، وتتجه فوق حارس مالي في الزاوية اليسرى.

وأضاف لاسين سينايوكو الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 71، بعد الانفراد بالحارس محمد العويس، ورغم محاولة البليهي لملاحقة اللاعب، إلا أنه تمكن من تسديد الكرة لتعانق الشباك.

وكان المنتخب السعودي قد استهل معسكر البرتغال بالتعادل مع نيجيريا بنتيجة (2-2)، قبل الخسارة أمام مالي بنتيجة (1-3)، ليواصل الأخضر فشله في تحقيق أي انتصار تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، على مدار 5 مباريات.

