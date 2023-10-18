مصر وتركيا تدينان القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:20 مساءً

أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين. وعدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية, انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما استنكرت تركيا بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة الذي أوقع مئات القتلى والمصابين. وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم, أن بلادها تستنكر بأشد العبارات الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة، معربة عن غضبها لما خلفه الهجوم من مئات القتلى والمصابين.

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