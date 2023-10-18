"التعاون الإسلامي" يدين بشدة المجزرة الوحشية الإسرائيلية في مستشفى المعمداني بغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 8:55 مساءً

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظماً، يستحق المساءلة والعقاب. وحمّل الأمين العام الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني. وجدد الأمين العام دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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