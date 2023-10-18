رئيس وزراء سنغافورة يصل الرياض للمشاركة في القمة بين "مجلس التعاون" و"دول الآسيان"

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض مساء اليوم، لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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