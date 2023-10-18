شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوحدة السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الوحدة، خلال المباراة التي ستقام في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ماكسيمان يقترب من المشاركة أمام الوحدة

وتأكدت جاهزية الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة الراقي القادمة ضد الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح وليد سعيد الصحفي بجريدة عكاظ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” مساء اليوم الثلاثاء، أن سانت ماكسيمان أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الوحدة وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وبذلك تكون مشاركة اللاعب الفرنسي في مباراة الوحدة، بيد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي، والذي سيحسمه خلال المران الختامي يوم الجمعة.

وكان ماكسيمان قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الاتحاد في ديربي جدة، والتي فاز فيها الراقي بهدف من دون رد، وذلك نظرًا لإصابة ماكسيمان بتمزق في عضلات الفخد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من 9 جولات، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.