شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعلن دعمه للقضية الفلسطينية - صورة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك عقب عمليات القصف المتتالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

السولية: بننام وبنصحى على مجزرة جديدة

وكتب عمرو السولية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: «الواحد مش عارف يكتب ايه يعبر عن اللى جواه بننام وبنصحى على مجزرة جديدة فى حق أخواتنا فى غزة، إبادة جماعية لشعب بيدافع عن أرضه عن حقه عن شرفه والعالم كله بيتفرج من بعيد».

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: «دول مش شايفه إللى بيحصل وييجوا يتكلموا عن حقوق الإنسان وحرية الرأى انت حتى بتمنع الناس تقول رأيها الحقيقه اللى دول كتير بتزيفها وبتحجبها ميعرفوش إن فيه ربنا شايف ومطلع على كل شئ».

واختتم عمرو السولية تغريدته قائلًا: «مفيش حاجة أقدر أعملها غير إنى أدعى ربنا هو وحده القادر على الصهاينة والقتلة».