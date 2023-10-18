الموافقة على تنظيم هيئة التطوير الدفاعي وإنشاء مركز للتفتيش والرقابة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة. كما وافق على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

رسائل سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

رفع الحصار عن غزة

كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس تركيا، ورئيس إيران، ورئيس فرنسا، واجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز العلاقات

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.

وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.

وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

مخطط مطار أبها الدولي

وفي الشأن المحلي بين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.

التطورات الاقتصادية

ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.

- الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

- إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم).

- التباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

- التباحث مع سنغافورة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.

- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

- التباحث مع إندونيسيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.

- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

- التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة واليونسكو في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).

- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.

- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

- الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.