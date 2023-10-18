إعادة تأهيل مدرسة بعد إغلاق 3 أعوام

افتتح الثلاثاء مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم منطقة الرياض المهندس ماجد الزهراني مدرستين بقيمة 18 مليون ريال بحي نواره شمال طريق مكة المكرمة - الرياض بحضور مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور عبدالرحمن المرداسي وعدد من منسوبي المكتب.

وصرح الزهراني لـ«دوت الخليج» بأن المدرستين اللتين أطلقت عليهما الوزارة اسم «مبنى مدرسة الطفولة المبكرة ومبنى ابتدائية كريمة بنت المقداد» تم إنشاؤهما على مساحة 6021 مترا مربعا وبقيمة 18.502.444 ريالا، و كانت مدة التنفيذ 18 شهرا، بدأت من 30/‏10/‏2021 إلى 30/‏4/‏2023.

وأضاف الزهراني أن الوزارة راعت في تصميم المجمع المتطلبات الحديثة للوزارة بما يواكب التطور التعليمي المستمر في المملكة، وتوفير بيئة مريحة وممتعة في التعليم للطالبات وجميع منسوبي المدرستين.

وحول إغلاق مدرسة متوسطة الإمام الخطابي الواقعة شمال طريق الملك عبدالعزيز منذ 3 أعوام تقريبا و التي تم نقل طلابها لمبنى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم قال الزهراني: تم إسناد عملية تأهيل للمدرسة إلى شركة تطوير للمباني وسوف يتم البدء بالعمل في بداية الفصل الدراسي الثاني ومدة التأهيل المتوقعه 6 أشهر.

وفي ختام الافتتاح تم تكريم مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم منطقة الرياض، و مدير مدرسة ثانوية المزاحمية محمد الغامدي لتأهله لترشيحه لجائزة حمدان بن راشد، وعددا من منسوبات التعليم بمكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء.