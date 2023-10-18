الأردن يُقرِّر إلغاء القمة الرباعية مع بايدن عقب الغارة الإسرائيلية على مستشفى الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 أكتوبر 2023, 9:45 مساءً

قرَّر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي والفلسطيني والمصري في عمّان، المقررة اليوم الأربعاء. وتفصيلاً، قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات. وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

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