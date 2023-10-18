شكرا لقرائتكم إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض عن تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغله.

وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، تبين من إجراءات الاستدلال أن الشخص مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقاف من آواه وشغله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

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وشدد متحدث شرطة الرياض على أن هذه الجرائم الكبيرة موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على ضرورة الإبلاغ عن مرتكبيها.

ونوه إلى أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقوم باستغلالهم أو تشغيلهم، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وكذلك التشهير به.