شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد نادي الصقور.. 321 ألف ريال حصيلة بيع 3 صقور في الليلة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بيعت مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة صقور بمبلغ 321 ألف ريال في الليلة الثامنة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح متعب ونايف وفواز وثامر الهديب، وبدأت المزايدة عليه بـ50 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 130 ألف ريال.

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وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح سلمان ومنصور وبندر العنزي، وبيع بمبلغ 77 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح الوجه، للطواريح بندر وماجد وأحمد الرشيدي، وبيع بمبلغ 114 ألف ريال.

تعزيز موروث الصيد بالصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، إذ تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جري طرحه (صيدا أو شبكا) في كل منطقة.

وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.